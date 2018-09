Rimini, test sul campo dello stadio ‘Romeo Neri’: richiesti ulteriori interventi per l’omologazione Fifa

Attualità

Rimini

| 16:35 - 06 Settembre 2018

Sopralluogo giovedì mattina allo stadio Romeo Neri per il rilascio della certificazione dell’omologazione Fifa del campo di calcio. Al termine dei test gli incaricati hanno evidenziato la necessità di effettuare ulteriori operazioni al fine di rientrare nei parametri fissati. Questo nonostante la ditta incaricata degli interventi durante la stagione estiva avesse consegnato i lavori al Comune di Rimini, committente. Per questo motivo il Comune ha chiesto immediatamente ad Anthea e all’azienda incaricata, l’Olimpia Costruzioni, di realizzare a stretto giro di posta le opere aggiuntive che sono state richieste. I nuovi test sono già stati fissati per i prossimi giorni.