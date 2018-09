A Novafeltria la tappa dell’Adriatic Coast MTB: percorsi suggestivi nel verde della Valmarecchia

Sport

| 16:21 - 06 Settembre 2018

Domenica 9 settembre la piazza Vittorio Emanuele di Novafeltria sarà invasa da centinaia di bikers per la 14esima prova dell'Adriatic Coast di mountain bike, un appuntamento molto atteso per gli appassionati delle “ruote grasse”. Lo scorso anno, purtroppo a causa del maltempo, la manifestazione venne in parte compromessa, ma quest’anno le previsioni meteo sorridono agli organizzatori. La partenza “alla francese” è in programma dalle ore 7, 30 alle 09: la società organizzatrice della manifestazione, l'Asd Valmaracing in collaborazione con il GS Montefeltro, ha tracciato due bellissimi nuovi percorsi, uno di 24 km con 700 metri di dislivello, il secondo di 40 km con 1450 metri di dislivello. Circuiti suggestivi perché immersi nel verde dell'Alta Valmarecchia: in particolar modo i bikers passeranno da Sartiano, la frazione di Novafeltria ritenuta il balcone della Valmarecchia, affacciandosi sulla valle con vista sul mare. Il punto più alto raggiunto è invece Monte Benedetto, nel comune di Sant'Agata Feltria. Il giro si concluderà con il ritorno in discesa fino a Novafeltria. Previsti punti di ristoro e al termine della competizione un ricchissimo pasta party per tutti.

Un appuntamento molto atteso per gli appassionati del fuoristrada in quanto Novafeltria e la Valmarecchia offrono percorsi e paesaggi veramente invidiabili.

Novafeltria e la Valmarancing vi aspettano domenica mattina 9 settembre in piazza Vittorio Emanuele per trascorrere assieme una domenica di sano sport alla scoperta degli scenari e dei sentieri dell’alta Valmarecchia.

Per informazioni e iscrizioni Davide 335 7255868 Marco 3494217418