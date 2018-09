Rimini corre al tramonto con la seconda edizione della ‘Run Together Sunset’

Eventi

Rimini

| 15:35 - 06 Settembre 2018

Tutto pronto al Marina di Rimini per la 2^ Run Together Sunset organizzata dal Golden Club Rimini, con il Patrocino del Comune di Rimini, dell’Aido e dell’Unicef, col sostegno del A.S.C. (Attività Sportive Confederate) e con la collaborazione del Marina di Rimini e del Comitato Turistico di San Giuliano Mare si svolgerà venerdì 7 settembre al tramonto.

Appuntamento al tramonto, per i riminesi e i turisti, nella splendida location del Marina di Rimini per la 2^ Run Together Sunset. Una festa di 6 chilometri senza finalità agonistiche aperta a tutti ed ognuno potrà seguire l’andatura che preferisce correndo o camminando.

La Run Together Sunset, la corsa di fine estate, concluderà con un esito positivo il ciclo di gare serali grazie al binomio vincente costituito, da una parte, dal movimento e dal sano stile di vita e, dall’altro, dal contesto sicuramente affascinante.

La Run Together Sunset accomuna tanti appassionati, famiglie e gruppi col piacere di correre al calar del sole al termine della giornata lavorativa. La corsa diventa così l’occasione per scoprire paesaggi e momenti incantati, come al tramonto del sole in riva al mare, lungo percorsi che solitamente scandiscono la nostra vita quotidiana.

La Run Together Sunset dal Marina di Rimini toccherà il lungomare, la spiaggia, la Balena, il lungo fiume degli artisti, il parco Marecchia fino al Ponte Tiberio correndo nel verde e respirando aria pulita a due passi dal cuore pulsante della Città di Rimini, in un’atmosfera unica, che non tutti conoscono.

La Run Together Sunset, mette al centro le persone, favorisce l’aggregazione, l’incontrarsi e lo stare assieme; un modo bellissimo per concludere la giornata con un po’ di movimento in amicizia senza sottrare tempo alla propria famiglia e al proprio lavoro… In fondo, basta poco per essere felici..

Ci si potrà iscrivere dalle ore 17.30 alle 19.00 presso la segreteria posta all’interno del Marina di Rimini.

Partenza ore 19.15.

Nel dopo corsa, area benessere con Teresa Di Flumeri, ristoro, docce ed Aperitivo e premiazioni.

Saranno premiati i primi 10 gruppi della serata; il più numeroso con 50 iscritti riceverà anche un prosciutto. Individualmente saranno premiati i primi 3 uomini e donne che indosseranno la canotta della Run Together o la maglia della Pink Race.

Per il Grand Prix della Notte Rosa, la combinata a punti che teneva conto della 35^ Rimini – Verucchio (21 km) e della 1^ Pink Race (10.000 metri), saranno premiati negli Assoluti Uomini: 1 Michele Agostini (G.P.A. San Marino), 2 Marco Oppioli (Golden Club Rimini), 3 Roberto Bogliari (Olympic Runners Lama). Nelle Assoluti Donne: 1 Beatrice Boccalini (Gabbi Bologna), 2 Nadia Tosi (Atletica 85 Faenza) 3 Tina Galassi (Seven Savignano). Negli Amatori: Categoria A Francesco Giorgetti, B Corrado Bologna, C Pietro Coletta, D Marco Minarini, F Valentina Brandi, G Anna Lisa Vasciarelli, H Marisa Marini.

Info www.goldenclubrimini.it