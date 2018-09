L’estate di Riccione Alba: che successo! Si chiude con il concerto dei Karta Karbone

Eventi

| 15:22 - 06 Settembre 2018

Avevano ‘dato il la’ ad una stagione strepitosa, quella organizzata dalla neo associazione Riccione Alba: era il 29 aprile scorso e saranno sempre i Karta Karbone i protagonisti, venerdì 7 settembre, alle ore 21.00, a chiudere la programmazione fittissima ed eclettica di eventi, che ha ridato vita ad una zona della città, fino ad ora, sottotono, perlomeno rispetto alle occasioni divertimento. Circa cinquanta sono state le serate, con concerti, danze, momenti culturali, mercatini, cena in riva al mare per 500 persone tra turisti e residenti. Un ricco calendario organizzato in poco tempo ma con tanti risultati e successi. “Siamo rimasti soddisfatti dei buoni riscontri di turisti e riccionesi – sostiene il presidente Daniele Tomassini -, e non si potrà che migliorare. Avremo tutto il tempo per valutare con attenzione cosa è piaciuto di più e cosa di meno, in modo da offrire per il prossimo anno un progetto mirato ad un sempre miglior intrattenimento dei nostri turisti, tenendo conto naturalmente delle indicazioni di tutti i residenti e realtà commerciali facenti parte del contesto ambientale ”. Per chiudere in bellezza quindi l’appuntamento è con il concerto dei Karta Karbone: il gruppo riproporrà brani storici degli anni ’70 ’80 attraverso le indimenticabili canzoni di icone della musica mondiale come Beatles, Rolling Stone, The Doors e dei mostri sacri della musica italiana Battisti, Fossati, Rentato Zero. Una serata che sicuramente omaggerà il grande lavoro dell’Associazione, che grazie anche al sostegno dell’Amministrazione e quello degli sponsor, ha regalato a Riccione un’Alba nuova.