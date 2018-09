Torna InVerso, mostra mercato dell'editoria indipendente dal 7 al 9 settembre a Santarcangelo di Romagna

Eventi

| 14:24 - 06 Settembre 2018

Tutto pronto per la prima giornata di InVerso, mostra mercato dell’editoria indipendente, che inaugura venerdì 7 settembre alle ore 17 in Piazza Ganganelli a Santarcangelo di Romagna e che rimarrà aperta fino a domenica 9 settembre in occasione della quarta edizione del Cantiere Poetico, quest'anno dedicato a Tonino Guerra.

Alla mostra mercato in piazza parteciperanno gli editori: Agenzia NFC, Aiep, L’Arboreto, Carta Bianca, Divergenze Edizioni, Guaraldi edizioni, Goodfellas, Interno4 edizioni, Macro edizioni, Maggioli editore, Officine Gutenberg, Pagina Uno, I Quaderni del Battello Ebbro, Zona edizioni. Parteciperà tra gli altri con l’esposizione delle sue opere Giada Fuccelli, illustratrice e autrice di corti d'animazione, e la libreria The Book Room di Santarcangelo con una ricca selezione di titoli dal suo catalogo.

La mostra mercato rimarrà aperta in Piazza Ganganelli da venerdì 7 a domenica 9 settembre dalle 17,00 alle 24,00. Domenica 9 dalle 11,00 alle 24,00.

Accanto alla mostra mercato si alterneranno presentazioni di libri, letture, incontri con gli autori, concerti e spettacoli.

Il primo di questi appuntamenti sarà alle 18.30 di venerdì 7 settembre in Piazza Ganganelli con la presentazione della nuova raccolta di poesie “Somnium” di Luca Patelli, edito da Carta Bianca. A dialogare con l'autore ci sarà Elisabetta Zambon, accompagnata da letture di Enrico Vagnini dei testi a cura di Stuart Burnett.

La conclusione della prima giornata di Inverso sarà affidata invece a “La parola in musica”: dagli albori del punk italiano ai palchi dei grandi concerti, come si è evoluta la parola nel rock italiano. Alle 21 in Piazza Ganganelli Pierfrancesco Pacoda intervisterà il cantautore e chitarrista Federico Poggipollini (da sempre sul palco accanto a Ligabue) e lo storico produttore del punk bolognese Oderso Rubini.

In caso di pioggia la mostra mercato si terrà sotto i portici antistanti la sede de Il Comune di Santarcangelo di Romagna. Le presentazioni di libri si terranno alcune sotto i portici del Comune altre all’interno delle sale della Biblioteca Comunale A. Baldini. La lettura di Sabina Guzzanti dell’8 settembre e il concerto di Murubutu del 9 settembre presso il Teatro il Lavatoio. Tutti gli spettacoli e le presentazioni saranno ad ingresso libero.

