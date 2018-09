Basket D, dopo Foiera un altro veterano ex Crabs, Tassinari: il Bellaria vuole stupire. Ecco il roster

Sport

Bellaria Igea Marina

| 15:01 - 06 Settembre 2018

Il Bellaria Basket si è presentato giovedì sulla spiaggia del Beky Bay a Igea Marina. Sul palco, accanto alla squadra, anche le ballerine brasiliane e in sottofondo musica latino americana. La formazione iscritta al campionato di serie D, lo scorso anno si è guadagnata i playoff e quest'anno cercherà di ripetersi. Per questo il presidente Paolo Borghesi ha allestito un roster assai competitivo impreziosito da due veterani ex Crabs Rimini, il lungo Charlie Foiera (nella foto gallery), classe 1975, e la guardia ala Federico Tassinari, classe 1977, il cui ingaggio è stato annunciato nel corso della presentazione.

LO STAFF TECNICO Il coach è Gibo Domeniconi (nella foto gallery col presidente Borghesi), una vita tra i canestri di Santarcangelo e Cesena; il vice Paolo Turroni. Le squadre giovanili sono guidate da Davide Ricciotti.

IL ROSTER Oltre a Foiera e a Tassinari, il gruppo è formato da giocatori collaudati: Andrea Mazzotti (ex Riccione), Manuele Benzi, Federico Vandi, Nicolò Zaghini (ex Riccione) oltre ai riconfermati under Alessio De Maio (scuola Crabs), Enrico Forte, Lorenzo Benedettini, Alessandro Gori, tutti provenienti da Cesenatico. A disposizione anche un manipolo di giovani classe 2000 locali e di Cesenatico. Si allena col Bellaria anche il giovane play dei Crabs Luca Galassi, classe 1999, in attesa di trovare la sistemazione migliore.

“Con l'arrivo di Tassinari la squadra è al completo e competitiva – osserva Domeniconi – giovane con Foiera e Tassinari a fare da chioccia. Per fare bene e divertirci dovremo creare un gruppo compatto e l'aiuto del nostro pubblico sarà determinante come lo è stato la scorsa stagione quando la squadra ha ottenuto un ottimo risultato”. Il presidente Borghesi è sulla stessa linea: “Il nostro obiettivo è ben figurare e se possibile ripetere il risultato della stagione scorsa. Ma la parola d'ordine deve essere: divertirci”. Confermata la collaborazione con i Crabs e con Cesenatico.

Per la cronaca la prima classifica sale in serie C Silver, le altre quattro fanno i playoff.

IL CALENDARIO Sabato 15 settembre prima partita ufficiale: sfida in Coppa Marchetti contro Cesena al Pala Tenda di Bellaria (20,30). Il campionato scatta sabato 6 ottobre (ore 18,30) con la trasferta a Bologna.

Stefano Ferri