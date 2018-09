Nonno Antonio Ciuffoli compie 100 anni, grande festa con famiglia e amici

Attualità

12:30 - 06 Settembre 2018

Grande festa mercoledì 6 settembre in via Torrente per Antonio Ciuffoli, cittadino di Cattolica che ha raggiunto l'importante “traguardo anagrafico” dei 100 anni. Nato il 5 settembre del 1918 a Saludecio, Antonio è stato festeggiato dalla famiglia, amici e dall'Amministrazione Comunale con la presenza del Vicesindaco Valeria Antonioli a porgere gli auguri a nome di tutta la comunità. Accanto a lui i due figli Giovanni e Carlo con le rispettive mogli Paola e Teresa. Tre i nipoti, Cinzia, Mattia e Marco ed un pronipote Niccolò.

Il "nonnino" di Cattolica, raccontano i familiari, è cresciuto accanto al fratello maggiore, poiché i genitori sono venuti a mancare quando ancora era piccolo. È stato un alpino ed ha lavorato come muratore. Per una decina di anni è stato in Svizzera prima di rientrare agli inizi degli anni '60. Nella vita accanto a lui la moglie Emma che lo ha lasciato nel 2004. In ultimo il tempo libero tra amici, circolo , mangiate e giocate a carte. Un lungo cammino per Antonio Ciuffoli, ricco di esperienza, saggezza e ricordi.