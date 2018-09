Emozioni al Rally Legend: Kris Meeke torna al volante a San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 12:18 - 06 Settembre 2018

Sarà una occasione imperdibile per rivedere Kris Meeke al volante di una macchina da rally. Il pilota britannico, già protagonista nel Mondiale Rally, ha accolto di buon grado l’invito di Rallylegend di far parte dell’evento sammarinese, unico e inimitabile, in programma dall’11 al 14 ottobre prossimi. Nei prossimi giorni verrà deciso se il fuoriclasse inglese, che lo scorso anno si è “innamorato” di Rallylegend, prenderà parte alla gara, con una vettura WRC, oppure se darà spettacolo tra le “Legend Stars”, ovviamente con una macchina ex Colin Mc Rae, mentore e maestro degli inizi di carriera di Meeke.

Kris Meeke che, dopo il recente rally del Portogallo, ha visto interrompersi bruscamente il suo rapporto di pilota ufficiale Citroen WRT, rimane un beniamino del pubblico rallistico, che ama il suo stile di guida veloce e spettacolare. E sulle speciali sammarinesi ritroverà, senza dubbio, il calore dei suoi fans.

Kris Meeke, classe 1979, ha debuttato nei rally nel 2000, con una Peugeot 106, nel Bulldog Rally, nel Nord del Galles. Nove anni dopo si è laureato campione nell’Intercontinental Rally Challenge, su Peugeot 207 S2000. Prima stagione nel Mondiale Rally è il 2014, con la Citroen DS3 WRC, con cui coglie la prima vittoria in Argentina, l’anno successivo. Cinque i suoi centri in gare WRC, dei quali gli ultimi due, Messico e Spagna 2017, ottenuti con la Citroen C3 WRC ufficiale.

Meeke, con Derek Brannigan alle note, si aggiunge dunque ai già annunciati “super-ospiti” Mikko Hirvonen e Craig Breen, mentre si va componendo l’elenco degli iscritti a Rallylegend 2018, che promette di essere scintillante, ricco di grandi vetture della storia dei rally e con tanti nomi di prestigio dei rally di ieri e di oggi. L’afflusso delle iscrizioni, già molto consistente, sarà aperto fino a lunedì 17 settembre.

Anche sul fronte del 50° Martini Racing nel motorsport, che verrà celebrato a Rallylegend, c’è grande fermento di iniziative e, soprattutto, di presenze di prestigio previste, con grandi campioni, che hanno vestito i colori blu-celeste-rosso-bianco del brand Martini, sia nei rally che in pista. Miki Biasion è stato tra i primi ad accogliere l’invito, ed insieme a lui ci sarà un bella pattuglia di grandi piloti, tra cui campioni del mondo rally e assi dei circuiti.