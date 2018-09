Ai domiciliari per spaccio, torna sul luogo del delitto e continua a vendere droga: arrestato a Rimini

Cronaca

Rimini

| 12:05 - 06 Settembre 2018

Durante un controllo dell’equipaggio del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia coordinato dalla Questura di Rimini in un parco, è stato notato un gruppo di stranieri dediti allo spaccio. La segnalazione di alcuni cittadini ha fatto scattare i controlli. Alla vista degli agenti il gruppo ha iniziato a percorrere con passo lesto via Settembrini. I poliziotti sono riusciti a fermare uno di loro. L’uomo, con molti precedenti, tra cui rissa, resistenza a pubblico ufficiale, rapina e furto è risultato già essere ai domiciliari per spaccio essendo stato arrestato il primo agosto proprio in quel parco. Il giorno successivo era stato nuovamente arrestato dalle volanti della Questura di Piacenza per il medesimo reato. E’ stato ora arrestato per evasione.