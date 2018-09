Dalla vacanza a Rimini al carcere, arrestate due persone grazie all’ alert alloggiati

Cronaca

Rimini

06 Settembre 2018

Due persone sono state arrestate a Rimini grazie all’alert del sistema informativo sulle presenze negli hotel di Rimini. Su un 36enne di origine tunisina gravava una revoca del provvedimento di sospensione dell’ordine di carcerazione. L’ordine di cattura era stato emesso dall’Autorità Giudiziaria di Firenze. Deve espiare una condanna definitiva di 6 mesi per reati legati allo spaccio.

Anche per un 32enne di Torino è scattato l’arresto per la revoca del provvedimento di sospensione. L’uomo deve espiare una condanna di 2 anni e 5 mesi per furto aggravato e rapina. Entrambi si trovano in carcere a Rimini.