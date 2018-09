Ubriaco litiga con la coinquilina, dà in escandescenze e si ferisce con un coltello: arrestato riminese

Cronaca

Rimini

| 11:44 - 06 Settembre 2018

Completamente ubriaco litiga furiosamente con la coinquilina, alla vista degli agenti ritratta tutto ma continua a comportarsi in modo sospetto.

Mercoledì pomeriggio gli agenti sono intervenuti in via Lussemburgo a Rimini dove era stata segnalata una lite violenta tra un uomo e una donna, quest’ultima trascinata per i capelli in una casa nelle vicinanze. All’arrivo degli agenti l’uomo all’interno era tranquillamente in mutande e stava fumando una sigaretta. A richiesta dei poliziotti ha dichiarato di non aver assistito a nessuna lite. Gli agenti, non convinti, hanno parlato anche con la donna che ha confermato la versione del coinquilino. Mentre l’uomo era andato a cercare il suo documento la donna, a bassa voce, ha riferito di una pesante lite ma solo a parole, senza violenze fisiche. Gli agenti sono così entrati in casa per proseguire con le indagini, accolti dall’uomo che gridava: “Portatemi in Questura, Voglio venire in Questura e sistemiamo tutto”. L’appartamento era a soqquadro e c’era un forte odore di vino, con tracce della bevanda anche sul muro. Il letto era fuori posto e l’uomo, visibilmente ubriaco, pronunciava frasi senza senso. La donna, dopo essere stata identificata e aver cercato comunque di ridimensionare l’accaduto affermando che si era trattato di una banale lite, in un secondo momento ha confermato di aver avuto un violento diverbio con il coinquilino e non era la prima volta. L’uomo è stato invitato a lasciare l’appartamento per calmarsi ma ha iniziato ad alternare atteggiamenti collaborativi ad atteggiamenti provocatori, ostili e sconclusionati. Ha anche cercato di aprire un cellulare con un coltello da cucina, ferendosi ad un dito e frantumando il telefono. L’uomo è stato quindi condotto presso la Questura di Rimini dove è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.