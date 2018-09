Una notte con la Polizia, reportage Rai Tre su Rimini con Salvo Sottile: "Dai castelli di sabbia allo spaccio"

Attualità

Rimini

| 10:20 - 06 Settembre 2018

Rimini protagonista della puntata di mercoledì 5 settembre di "Prima dell'alba" su Rai 3. (Guarda la puntata). Il giornalista Salvo Sottile ha trascorso la sera della Notte Rosa in compagnia della Polizia di Rimini, per raccontare non solo la leggerezza di una grande festa, ma anche quanto controllo ci sia da parte delle Forze dell'Ordine.

Il 6 luglio, la Notte Rosa, Salvo Sottile è sbarcato in riviera con la troupe del programma per seguire il capodanno dell'estate. Dopo un giro di interviste all'ombra della ruota di piazzale Boscovich tra turisti e cittadini, l'attenzione si sposta sul lavoro della Polizia. Sottile incontra l'ispettore Emanuele che lo introduce nella sala operativa regia della Polizia e, con l'aiuto dell'assistente capo della Scientifica Giuseppe Salamina, osserva le immagini delle telecamere di controllo. Viene spiegato come può essere interpretato quanto restituito dallo schermo. Se ci sono movimenti sospetti o un grande numero di persone che si "allargano" vuol dire che qualcosa sta succedendo.

La scena si sposta in spiaggia. Agenti e cani poliziotto sono in azione per scovare eventuali quantitativi di stupefacente nascosti nella sabbia. Un particolare che complica il lavoro togliendo la "flagranza" del reato. Si monitorano eventuali scambi sospetti tra i lettini aperti e accatastati. L'ispettore racconta, sollecitato dal giornalista, un episodio particolare che lo ha visto protagonista. Un arrestato stava per essere trasferito in carcere quando ha deciso scappare lanciandosi nell'invaso del ponte di Tiberio. Senza perdere tempo l'ispettore ed il suo collega si sono spogliati e si sono lanciati in acqua per recuperare il malvivente.



Il viaggio di "Prima dell'alba" prosegue sulle strade riminesi. La pattuglia della Polizia fornisce assistenza ai militari della Guardia di Finanza che avevano appena fermato un uomo particolarmente irrequieto: aveva infatti danneggiato diverse auto in sosta. L'uomo è stato bloccato e fatto salire in una volante per essere portato in Questura ma, una volta in auto, ha spaccato il vetro posteriore a calci. Ci sono voluti sei agenti per aver ragione dell'esagitato. La parte di puntata dedicata a Rimini si conclude con uno sguardo ancora sulla Notte Rosa e sulla parte leggera e divertente della Riviera.