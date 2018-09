Cronaca

08:51 - 06 Settembre 2018

Un malore in acqua è stato fatale ad una turista 85enne a Rimini. La signora si è sentita male mentre si trovava in acqua al bagno 70. E' successo mercoledì mattina verso le 10.30. Immediati i soccorsi ma per la signora, originaria della Valle d'Aosta, non c'è stato nulla da fare. Dai primi accertamenti la morte sembra riconducibile a cause naturali. Sul posto anche personale della Capitaneria di Porto.