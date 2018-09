Calcio Under 21, la Nazionale di San Marino trafitta a domicilio per 2-0 dalla Repubblica Ceca

Sport

Repubblica San Marino

| 23:43 - 05 Settembre 2018





In un San Marino Stadium tornato ad ospitare una gara ufficiale dopo la chiusura estiva causa rifacimento del manto erboso, la Nazionale Under 21 (nella foto FGSC/Pietrangeli il portiere Benedettini) cede 2-0 alla Repubblica Ceca nel terzultimo appuntamento delle qualificazioni all’Europeo del 2019. Ospiti a segno nella ripresa con Ladra e Kral. In campo tra i biancazzurri l’esordiente Nanni, schierato dal CT Costantini come unica punta. Nella prima frazione il pallino diventa presto appannaggio dei cechi, che però - soprattutto nel primo tempo - si scontrano con l’ottima organizzazione dei padroni di casa, sempre molto generosi nel tenere uniti i reparti e nell’intasare le linee di passaggio avversarie.

Nell’intervallo l’unico a mettere mano al proprio 11 titolare è il tecnico ceco Lavička, che cinque minuti dopo il fischio d’inizio festeggia assieme ai suoi giocatori la rete dell’1-0 firmata da Ladra, abile nel girate in rete il pallone servitogli al centro da Vaníček. Neanche il tempo di assorbire il colpo che i ragazzi di Fabrizio Costantini sono costretti ad assistere di nuovo alla medesima scena, quella dell’esultanza avversaria: stavolta il raddoppio arriva da calcio d’angolo, con Takács che incorna sulla traversa e Král che si avventa rapido sul rimbalzo e sempre di testa deposita il pallone in rete. D’Addario resta a terra dolorante ma per il direttore di gara, nonostante le rimostranze dei padroni di casa, non c’è irregolarità.

Finisce 2-0 per gli ospiti. Un doppio vantaggio come nella partita di andata (3-1), anche se stavolta in casa biancoazzurra non è arrivato il gol (allora a firma di D’Addario) utile almeno come premio per la solita prestazione di grande sostanza e generosità.

Il prossimo impegno della Nazionale Under 21 sarà lunedì prossimo in casa della Moldavia.



San Marino – Repubblica Ceca 0-2



SAN MARINO (4-1-4-1)

Benedettini; D’Addario, Cevoli, Censoni, Conti (dall’ 87’ Michelotti); Battistini, Tomassini (dal 56’ Zafferani), Zonzini (dal 66’ Ceccaroli), Mularoni, Pancotti; Nanni A disposizione: De Angelis, Quaranta, Valentini, Giardi. All.: Costantini



REPUBBLICA CECA (4-3-3) Staněk; Matějů, Král, Lischka, Helešic; Sadílek (dal 46’ Hašek), Kulhánek (dal 77’ Květ), Takács; Ladra, Pulkrab, Vaníček (dal 63’ Matoušek). A disp.: Stejskal, Kvída, Wiesner, Zajíc. All. Lavička

Arbitro: Luis Teixeira (POR)

Assistenti: Manuel Fernandes (AND), Hugo Jourdan Pereira (AND). Quarto Ufficiale: Pedro Carvalho (AND)

Marcatori: 50’ Ladra, 52’ Král

NOTE: Ammoniti: Zonzini, Ceccaroli