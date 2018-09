Gabicce Gradara, giovedì sera in piazza la presentazione di prima squadra e settore giovanile

Sport

Gabicce Mare

| 21:55 - 05 Settembre 2018



Giovedì 6 settembre ci sarà la presentazione ufficiale del Gabicce Gradara in piazzale Matteotti, a Gabicce Mare. L’appuntamento è per le ore 20,30. Le squadre, a cominciare da quelle del settore giovanile, partendo da Giardini Unità d’Italia sfileranno in divisa per le vie del centro e poi saranno presentate sul palco insieme ai rispettivi staff tecnici. Saranno presenti i sindaci di Gabicce e di Gradara, rispettivamente Domenico Pascuzzi e Filippo Gasperi, oltre a rappresentanti del Coni provinciale e della Regione. Una iniziativa che lo scorso anno richiamò molto interesse e curiosità. La serata sarà condotta da Valentina Violini e Daniele Manuelli di Telerimini.



LA SQUADRA Intanto la squadra si prepara per il debutto in Coppa Italia. Sabato alle ore 16 la formazione di Papini affronta in trasferta il Valfoglia, squadra che sarà anche avversario in campionato. La curiosità è che in quel club la scorsa stagione militavano ben quattro giocatori ora in forza al Gabicce Gradara: Bastianoni, Passeri, Vaierani (foto), Vegliò. Sabato Passeri sarà assente per una precedente squalifica.