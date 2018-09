Interruzione AVP501, Corsini: "Non un euro di fondi regionali è stato dato, né verrà erogato"

Attualità

Emilia Romagna

| 21:17 - 05 Settembre 2018

“Ci dispiace che, per decisione degli organizzatori, da cui dipendono le eventuali responsabilità, la competizione sia stata interrotta. In primo luogo per gli atleti e per tutti coloro che avevano aderito. Deve essere altrettanto chiaro che non un euro di fondi regionali è stato dato, né sarà erogato. Con i nostri uffici verificheremo tutto quanto accaduto e valuteremo ogni altra possibile azione quando saremo in possesso di dati certi”.

Così l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini, dopo la decisione assunta dagli organizzatori - l’ASD Lupi d’Appennino - di chiudere l’Endurance trail AVP501, competizione di resistenza podistica che si doveva svolgere lungo l'Alta Via dei Parchi, per “problemi legati a manomissioni della tracciatura di percorso”, come si legge dalla loro pagina Facebook.

Rispetto alle accuse lanciate dal vicepresidente dell’Assemblea legislativa, Fabio Rainieri (LN), “gli voglio ricordare che proprio oggi abbiamo presentato un grande evento sportivo, le ‘Olimpiadi’ per ragazzi under 14 del Coni, previste a Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena dal 20 al 23 settembre, che insieme agli altri eventi sportivi previsti in queste settimane e mesi porteranno in Emilia-Romagna oltre 400mila presenze turistiche. Noi- chiude l’assessore- continuiamo a lavorare per la valorizzazione dei nostri territori”.