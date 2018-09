Per le vie di Perticara il profumo della polenta, quattro domeniche con la famosa sagra

Eventi

Perticara

| 20:26 - 05 Settembre 2018

Torna un appuntamento enogastronomico classico in Valmarecchia, "La Sagra della polenta e dei frutti del sottobosco". Le vie di Perticara saranno animate per quattro domeniche - 9, 16, 23 e 30 settembre - da giochi della tradizione popolare e animazioni divertenti e diverse ogni volta, e da mercatini con prodotti locali e di artigianato. In tavola si potrà sentire il profumo della polenta fatta con una farina che contiene ben 13 specie di granoturco rigorosamente macinate ad acqua e condita con il ragù di salsiccia, di cinghiale o ai Funghi Porcini. Tutte le domeniche, da piazza Matteotti, la navetta gratuita per il museo Sulphur, che il 16 settembre ospita la 30esima edizione di MineralExpò.

Cesare Bianchi, presidente Pro Loco al microfono di Riccardo Giannini.