Sosta selvaggia impedisce ai residenti di rientrare in casa. Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 20:24 - 05 Settembre 2018

Un cittadino si è ritrovato proprio davanti alla porta della propria abitazione un’auto parcheggiata. II problema della sosta selvaggia, è una situazione che si ripropone ogni giorno, portando all’esasperazione i residenti riminesi. Il nostro lettore residente in via Pescara a Miramare di Rimini, volendo rientrare a casa, ha immediatamente contattato la polizia municipale spiegando la situazione, ma la risposta degli agenti è stata: "non abbiamo tempo".