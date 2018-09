Tennis, Di Muzio e Artimedi protagoniste ai campionati italiani giovanili

Sport

Repubblica San Marino

| 20:14 - 05 Settembre 2018

Impegni su più fronti, tutti di grande rilievo tecnico, per gli allievi della San Marino Tennis Academy di Giorgio Galimberti in questo inizio di settembre.

Erika Di Muzio è la 13esima testa di serie nei campionati italiani Under 14 in corso al Circolo del Tennis di Palermo. In Sicilia l’allieva di Giorgio Galimberti (classifica 2.8) è approdata agli ottavi di finale grazie alle affermazioni sull’umbra Livia Avorio (3.2) per 6-0 6-2 e sulla 2.7 piemontese Alessia Camerano, superata 7-6 7-6. Nel doppio la coppia Di Muzio-Pedone è la numero 2 del seeding.

Parte con il piede giusto al Tennis Club Foggia anche Andrea Maria Artimedi nei campionati italiani Under 16 femminili. La giovane che fa base sul Titano, numero 19 del seeding ai Tricolori, ha battuto al 2° turno per 6-0 6-7 (4) 6-3 Benedetta Ortenzi ed ora sfida Marianna Pipitone. Nel 1° turno del doppio per la coppia Artimedi-Zanolini successo su Cassani-Gassino per 6-2 6-3.

Intanto tre giocatori dell’Academy sono impegnati nel torneo nazionale Open del Circolo Tennis Casalecchio (4.000 euro di montepremi). Si tratta del 2.1 Edoardo Eremin (n.2 del tabellone) che fa il suo esordio direttamente nei quarti contro l’emiliano Federico Marchetti (2.4), del 2.4 Federico Bertuccioli che negli ottavi ha superato 6-4 6-1 il 2.6 Luigi Moretti e del 2.4 sammarinese Marco De Rossi, che ha beneficiato del forfait di Giacomo Poletti.