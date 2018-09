San Marino, arriva il giovane difensore ex Reggiana Enrico Marconi. Domenica test col Santarcangelo

Sport

05 Settembre 2018

Enrico Marconi è un nuovo tesserato del San Marino Calcio. Si tratta di un giovane difensore della classe 1999 cresciuto Reggiana 1919 in cui è arrivato fino alla squadra Berretti. Nell'ultima stagione ha militato nella Caronnese in serie D (25 presenze). "Si tratta di un giocatore promettente - spiega il ds Oberdan Melini - con Tamagnini compone la coppia di difensori della fascia sinistra. Il mercato non si ferma certo qui: altri arrivi ci saranno nei prossimi giorni".

Quanto al calendario, Melini è chiaro: "Nelle prime due giornate affrontiano Pergolettese in casa e Reggiana in trasferta, vale a dire due delle tre formazioni candidate alla promozione".

Intanto domenica mattina alle ore 10,30 amichevole allo stadio Mazzola di Santarcangelo contro la formazione di Galloppa.