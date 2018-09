Parcheggi sui marciapiedi in piazza Malatesta: "Ogni giorno è così". Segnalazione a Rimini

Attualità

Rimini

| 18:00 - 05 Settembre 2018

Parcheggio selvaggio tra piazza Malatesta e via Bastioni Occidentali a Rimini. Le foto scattate dal nostro lettore si riferiscono a martedì pomeriggio: "Una testimonianza di un problema quotidiano - scrive - cioè il parcheggio selvaggio su un marciapiede che non ha cordolo e dove è prevista la rimozione forzata di chi contravviene alla sosta vietata". Le conseguenze, per i pedoni, sono il passaggio forzato in strada. "Tutti passano e vedono, ma ogni giorno è così", spiega amareggiato.