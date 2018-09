FOTO: sfilano i piloti del motomondiale in sella ai loro bolidi, spettacolo nel centro storico di San Marino

Sport

Repubblica San Marino

| 17:57 - 05 Settembre 2018

Si scaldano i motori della MotoGP con la San Marino Motogp Parade, il media event ufficiale di Dorna partito oggi pomeriggio da Piazzale Lo Stradone.

I piloti del Team Del Conca Gresini Moto 3, Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio e il pilota di Moto Gp dell’Aprilia Racing Team Gresini Scott Redding, hanno trasformato le contrade del centro storico in un circuito di MotoGP, facendo assaporare ai tanti sportivi e turisti presenti una vera esperienza da paddock.





Nella splendida cornice Patrimonio Unesco, due testimonial d’eccezione Alex De Angelis e Manuel Poggiali sono stati protagonisti dell’evento accompagnando i ‘colleghi’ in sella alle innovative moto E alla scoperta della Repubblica.





Le moto sono state scortate da Piazzale Lo stradone fino a Cava dei Balestrieri dalla safety car ufficiale Bmw del mondiale MotoGP e dalle auto ufficiali Red Bull, percorrendo per circa 1700 metri il centro storico della Repubblica di San Marino. L’evento è stato organizzato dalla Segreteria di Stato per lo Sport e la Federazione Motociclistica Sammarinese, in collaborazione con il Team Del Conca Gresini Moto 3, Aprilia Racing Team Gresini e l’Ufficio del Turismo.





Al termine della sfilata i piloti e le istituzioni presenti hanno aperto ufficialmente la mostra Arte e Velocità by Gresini Racing con l’esposizione delle moto che hanno fatto la storia del Team Gresini dal mondiale del 2010 a quelle degli attuali piloti, Fabio Di Giannantonio e Jorge Martin. La mostra, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di motociclismo rimarrà aperta presso la Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea (Logge dei Volontari – Giardino dei Liburni – San Marino Città) fino al 9 settembre (orari: 10.00/18.00). I possessori di pass paddock o biglietto per il Gran Premio Octo di San Marino e Riviera di Rimini hanno accesso gratuito alla mostra.