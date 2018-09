Rimini, summit tra Grassi e il presidente di HSH Pablo Dana: 'rivoluzioneremo il calcio'

Sport

Rimini

| 17:09 - 05 Settembre 2018

Questa mattina, nella sede di via XX Settembre, il presidente del Rimini F. C. Giorgio Grassi e l’amministratore unico Tiziano Fabbri hanno incontrato il presidente di Heritage Sports Holdings Pablo Dana. E’ stata l’occasione per approfondire la conoscenza delle rispettive società e gettare le basi per una proficua collaborazione. Un percorso condiviso attraverso il quale Rimini F. C. e HSH hanno l’ambizione, basandosi sulla tecnologia Blockchain, di rivoluzionare il mondo del calcio.