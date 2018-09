Ex presidente della Camera Boldrini a Rimini, Forza Nuova: "Presenza sgradita e provocatoria"

Attualità

Rimini

| 16:48 - 05 Settembre 2018

Forza Nuova annuncia una mobilitazione sabato 8 settembre per chiedere il rimpatrio degli immigrati che hanno commesso reati. In una nota il Coordinatore Provinciale Mirco Ottaviani attacca l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini, attesa proprio sabato a un evento al teatro degli atti di via Cairoli.

Forza Nuova definisce "rovente" il prossimo sabato a Rimini, sottolineando che il corteo è stato indetto "dopo un'altra estate di violenza straniera sulle donne, per chiedere il rimpatrio immediato di tutti gli immigrati che hanno commesso reati o che, per forza di cose, non sono integrabili nel nostro tessuto sociale".

Sempre sabato 8 settembre, l'ex Presidente della Camera Laura Boldrini è attesa a Rimini a un evento organizzato da Rebel Network, in collaborazione con l'associazione Rompi il silenzio e il Comune di Rimini, presso il teatro degli Atti di via Cairoli. Da qui l'occasione per Ottaviani per il duro attacco verso l'ex Presidente, ora Deputata: "Ricordiamo ancora l'oramai tristemente famoso pensiero dell'ex presidente della Camera che recitava come i migranti fossero l'avanguardia ed il loro stile di vita il futuro per tutti noi". Forza Nuova, rimarca che "le ultime elezioni politiche e la rabbia di milioni di cittadini italiani sono state le chiare risposte a questo pensiero da parte di un popolo che ha riscoperto il proprio orgoglio nazionale e deciso fermamente che in Italia non vi è più posto per nessuno, né per altri immigrati, né per chi va ancora sostenendo che l'immigrazione sia una risorsa". Per Forza Nuova, "la presenza di Laura Boldrini sgradita alla cittadinanza riminese nonché una chiara provocazione ad una città martoriata dal dilagare della violenza straniera". Ottaviani cita lo stupro della turista danese ad opera di un venditore abusivo bengalese, ma anche la violenza sessuale di gruppo di un anno fa, sulla spiaggia a danno di una turista polacca.

"Invitiamo pertanto tutta la cittadinanza riminese, sigle politiche ed associazioni varie ad unirsi armate di bandiera tricolore alla manifestazione di sabato 8 settembre" - conclude il coordinatore forzanovista - per rimarcare la necessità di una radicale, netta e incondizionata opposizione al fenomeno immigratorio, per tutelare la sopravvivenza del nostro popolo, non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di identità e integrità. Concentramento alle ore 17.30 in piazzale Cesare Battisti, innanzi alla stazione di Rimini, luogo ahimè simbolo nefasto del fallimento delle politiche immigratorie perseguite negli ultimi 20 anni".