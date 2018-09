Rimini: da atletica a volley, 'Olimpiadi' under 14. Dal 20 settembre in gara 3.300 atleti

Sport

Rimini

| 16:19 - 05 Settembre 2018

Dall'atletica al volley, lo sport è protagonista in Emilia-Romagna con le 'Olimpiadi' italiane under 14 che per la prima volta si svolgeranno in regione dal 20 al 23 settembre, con Rimini città capofila. Organizzata dal Coni nazionale e regionale, la manifestazione coinvolgerà 3.300 atleti provenienti da tutta Italia in 45 discipline sportive, 35 federazioni e 10 discipline associate. Per l'Emilia-Romagna gareggeranno 207 ragazzi. La Regione, ha ricordato il presidente Stefano Bonaccini presentando l'iniziativa in conferenza stampa a viale Aldo Moro, "ha investito molto in questa legislatura sullo sport e sullo sport per i giovani, come dimostrano i 35 milioni di euro destinati all'impiantistica sportiva e che rendono ora possibile in 120 comuni una grande operazione di ristrutturazione o costruzione di campi da gioco, palestre, piscine e impianti per tutte le discipline". Le competizioni del Trofeo Coni Kinder+Sport 2018 toccheranno le province di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, più San Marino. Saranno presenti anche delegazioni estere, dalla Svizzera e dal Canada. Attesi un migliaio di tecnici e circa 5mila tra genitori, dirigenti e appassionati. Le presenze attese dall'Apt in riviera sono circa 35mila, a dimostrazione, ha sottolineato l'assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, che ormai "lo sport gioca un ruolo determinante nell'attrattività turistica della regione". Il torneo è alla quinta edizione: precedentemente si è svolto a Caserta, Lignano Sabbiadoro, Cagliari e Senigallia.