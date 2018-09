Acrobazie spettacolari in sella alle moto da cross, lo show al centro commerciale 'Le Befane'

Eventi

Rimini

14:16 - 05 Settembre 2018

Spettacolari esibizioni in programma a Le Befane Shopping Centre di Rimini, con la due giorni di "Freestyle Motocross" che si terrà venerdì 7 e sabato 8 settembre 2018 nell'area retrostante il centro commerciale, in concomitanza con il MotoGP di San Marino e della Riviera di Rimini che si correrà a Misano.



In programma, in tre sessioni: salti, evoluzioni acrobatiche, backflip mozzafiato e un test drive gratuito in minimoto per tutti i bambini dai 6 ai 12 anni. Protagonista dell'evento il gruppo Daboot, annoverato tra i migliori del nostro Paese: diciotto ragazzi dai 19 ai 39 anni che girano l'Italia e l'Europa per promuovere il loro spettacolo e la propria passione per le due ruote, nata da un'idea di Luca Zironi, bolognese 36enne, circa 14 anni fa.



Anche i più piccoli potranno quindi ricevere il 'battesimo' delle due ruote grazie a tre minimoto vere, ma depotenziate e con velocità ridotta per l'occasione; due di esse avranno anche le rotelle, per i baby driver. I più precoci invece potranno provare la minimoto senza rotelle, ma sempre con casco, paraschiena e una speciale imbragatura gestita da un 'angelo custode' del gruppo Daboot che seguirà il giro di pista, suggerendo quando dare gas, quando toglierlo, quando frenare, etc. Un'occasione unica, e gratuita, per sentirsi baby centauri per un giorno.