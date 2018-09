Colto da malore mentre fa il bagno, portato a riva in stato di incoscienza. Interviene l'elisoccorso

Cronaca

Cattolica

| 14:01 - 05 Settembre 2018

Un uomo sulla settantina è stato colto da malore mentre si trovava in mare, nelle acque del bagno 39 di Cattolica. Sono stati i bagnanti a richiamare immediatamente il bagnino, intorno alle 11.10 di mercoledì, vedendo il corpo dell'uomo riverso in acqua, apparentemente senza vita. Il massaggio cardiaco lo ha fatto uscire dallo stato di incoscienza, ma le sue condizioni, gravi, hanno richiesto il trasferimento con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto, oltre al personale del 118, anche il personale della Guardia Costiera di Cattolica. Le generalità del bagnante non sono ancora note, era infatti in spiaggia da solo.