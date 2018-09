Santarcangelo, pensionato denunciato: alloggiava magrebini clandestini in un capanno agricolo

Cronaca

Savignano sul rubicone

| 12:59 - 05 Settembre 2018

Un 71enne pensionato, residente a Santarcangelo di Romagna, è stato denunciato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I Carabinieri di Savignano hanno scoperto che l'uomo, in un capannone a uso agricolo, sito nella periferia della città cesenate, alloggiava cinque cittadini magrebini, uno dei quali minorenne, di 17 anni. I nordafricani stazionavano nel capannone fatiscente, vivendovi in pessime condizioni igienico-sanitarie. Il minore è stato preso in consegna dai Carabinieri e affidato a un parente.



