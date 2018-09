Coriano ricorda Marco Simoncelli con l'emozionante rito della fiamma nella settimana della motogp

Attualità

| 12:54 - 05 Settembre 2018

Come lo scorso anno, visto il grande successo, Coriano vuole salutare tutti i partecipanti al Gran Premio San Marino e Riviera di Rimini, invitando tutti gli sportivi ad assistere ad una accensione straordinaria della fiamma dedicata a Marco Simoncelli.



La fiamma che esce dall'istallazione "Every Sunday", donata dalla Dainese, si accende normalmente ogni domenica per 58 secondi , al tramonto del sole ( in orario solare) e un'ora dopo ( in orario legale).



Per l'occasione, la fiamma si accenderà sabato 8 settembre alle ore 19:00 e domenica 9 settembre alle ore 19:00 e alle ore 20.15.



In questa settimana dedicata al mondiale tantissimi tifosi, con Marco nel cuore, non si lasciano sfuggire l’occasione di venire ad onorare il suo ricordo. A testimoniare questo successo ci sono anche i numeri dei biglietti emessi dalla galleria “La Storia del Sic” che dai quasi 4000 del 2016 e i 4321 del 2017 segnano un sempre vivo e crescente amore per quello che è stato Marco Simoncelli.



In questo particolare week end gli orari di apertura della galleria saranno: venerdì 7 settembre e sabato 8 settembre orario continuato 9.30-19.30, domenica 9 settembre 9.30-12.30 e 15.30-19.30 e Lunedì 10 settembre ancora orario continuato 9.30-19.30.