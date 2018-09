Cronaca

Rimini

| 11:21 - 05 Settembre 2018

Un Fiat Doblò è andato a fuoco nella notte di mercoledì in via Giuliano da Rimini. Sul posto, poco prima delle 4, sono giunti i pompieri per aver ragione delle fiamme e mettere in sicurezza la zona. Il mezzo è risultato parcheggiato nella via da circa due mesi. Le fiamme hanno interessato tutto l'abitacolo. Non si esclude la matrice dolosa dell'incendio.