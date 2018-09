Calcio, nuova stagione per la Marignanese: oltre 200 atleti nel settore giovanile

Sport

San Giovanni in Marignano

05 Settembre 2018

Una nuova stagione con tante novità e voglia di crescere: è cominciata ufficialmente lunedì 3 settembre la stagione del settore giovanile della Marignanese con 11 squadre in campo per l’avvio degli allenamenti e delle due settimane di prova gratuita.

Sono più di 200 quest’anno i piccoli giallo blu, a partire dagli ultimi arrivati 2013 fino alla Juniores e come sempre la società del presidente Cervellieri parteciperà a tutti i campionati delle varie categorie con 11 squadre totali affidate ad uno staff che comprende quest’anno 22 tra mister e collaboratori.

Dopo la positiva esperienza del 2017/2018 prosegue la collaborazione con il responsabile tecnico Matteo Ortalli che anche quest’anno coordinerà il lavoro dei vari allenatori: “L’anno scorso abbiamo intrapreso un percorso che vogliamo portare avanti per migliorare ulteriormente – commenta Ortalli – Lo staff di allenatori è di primo livello, facciamo periodicamente formazione tecnica e quest’anno abbiamo introdotto uno specialista per tutta la parte coordinativa/motoria oltre ad un nuovo preparatore dei portieri. In questi primi giorni siamo stati colpiti dall’entusiasmo di bambini e genitori e dai tantissimi nuovi arrivati, anche quest’anno metteremo tutta la nostra passione e competenza per dare loro il meglio possibile”.

Sono quindi due le più importanti novità della stagione: Manuel Mazzoli, giocatore della prima squadra e laureato in Scienze Motorie, si occuperà per tutte le squadre di allenamenti specifici mirati alla parte coordinativa/motoria mentre Cristian Ciuffoli, anche lui nello staff della prima squadra, curerà la preparazione di tutti i piccoli portieri con i suoi collaboratori Azzolini e Pratelli.

Oltre a loro saranno diversi i volti nuovi nello staff allenatori a partire dal mister degli Esordienti Loris Osualdella e a quello dei Giovanissimi Matteo Antonioli; diversi anche i giocatori della prima squadra che supporteranno i tecnici nel lavoro sul campo: Fabbri, Carnesecchi, Dominici, Conti.

Confermatissimi gli allenatori dell’anno scorso Ricci, Calbi, Di Nunzio, Bacchini, Belluzzi, Sacanna, Neri, Tamagnini Domenico e Mirko, Danova, Vandi.

Ecco lo staff completo:

Juniores – Raffaele Di Nunzio / Nicola Mastrangelo

Allievi – Matteo Bacchini / Massimo Vandi

Giovanissimi 2004 – Matteo Antonioli / Paolo Calbi / Luigi Danova

Giovanissimi 2005 Massimo Sacanna / Loris Neri / Filippo Fabbri

Esordienti 2006 – Loris Osualdella – Giovanni Dominici

Esordienti 2007 – Matteo Ortalli / Domenico Tamagnini / Luca Carnesecchi / Giovanni Conti

Pulcini 2008 – Giuliano Belluzzi

Pulcini 2009 – Sandro Ricci / Paolo Calbi

Pulcini 2010 – Giuliano Belluzzi / Giannini

Piccoli Amici 2011/2012/2013 – Domenico Tamagnini / Mirko Tamagnini / Matteo Ortalli

Mentre Juniores, Allievi e Giovanissimi hanno iniziato da fine agosto i primi allenamenti, il via ufficiale dell’attività è stato lunedì 3 settembre, come sempre al campo sportivo di via Conca Nuova.

Per tutto il mese di settembre ci sarà la possibilità di effettuare due settimane di prova completamente gratuite.