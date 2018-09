FOTO: violenta tempesta di vento e grandine devasta il ristorante 'Da Rinaldi'

Cronaca

Rimini

| 07:50 - 05 Settembre 2018

Il violento temporale di lunedì pomeriggio ha devastato l'esterno del ristorante Rinaldi di Via San Paolo sulle colline riminesi. Grandine, vento e pioggia hanno sferzato la zona infierendo particolarmente sull'esterno della struttura. Brandine, ombrelloni, bancone del bar, impianti audio e consolle, tutto colpito e rovinato dalla forza del temporale. Il ristorante è rimasto chiuso martedì per ripristinare la situazione e mercoledì dovrebbe essere regolarmente aperto. I danni, ingenti, non sono stati ancora quantificati ma titolari e staff hanno reagito con forza, come ribadito nella pagina Facebook del ristorante: "nelle difficoltà che ci si rafforza e si riparte più forte che mai ... NOI NON MOLLIAMO"