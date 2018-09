Maiolo, ponte sul torrente Rio Maggio, proseguono i lavori per la realizzazione

Attualità

Maiolo

| 07:21 - 05 Settembre 2018

Si va completando la realizzazione del ponte sul torrente Rio Maggio in località Cavallara. “Un’opera resasi oramai indispensabile” dice il Sindaco del Comune di Maiolo Marcello Fattori “per mettere in sicurezza sia il passaggio dei cittadini di Maiolo che percorrono quotidianamente la strada sia per potere accedere al centro ambiente di Cavallara.” Il comune era costretto a chiudere e poi a ripristinare il guado di attraversamento ogni qualvolta le piogge facevano tracimare il fosso Rio Maggio. L’opera dal costo complessivo di 286.000 euro è stata finanziata interamente dalla Regione Emilia-Romagna, ed il progetto redatto dal Servizio Area Romagna di Rimini. E’ una struttura in cemento armato con luce netta di mt. 23, ad unica travata della lunghezza di mt. 25,00 con travi tanto lunghe che si è reso necessario l’allargamento della strada per permettere la curvatura ai mezzi di trasporto in prossimità della strada provinciale. Le travi sono state appoggiate su spalle con fondazioni su pali, con larghezza di mt. 7,60, completo di guardrail. La sua ultimazione è prevista entro pochi mesi assicura il Sindaco Fattori.