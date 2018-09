Frontale tra due auto a Marebello, sei feriti tra cui una bambina di 8 anni

Cronaca

Rimini

| 07:02 - 05 Settembre 2018

Sono sei le persone rimaste ferite in un incidente avvenuto alle 22.10 di martedì in viale Regina Margherita a Marebello di Rimini.

Per cause ancora al vaglio due auto si sono scontrate frontalmente all'incrocio con via Nervi. Come detto i feriti sono 6 tra cui una bambina di 8 anni.

Ad avere la peggio un 52enne ed una 57enne, che sono stati portati in ospedale con il codice di massima gravità. Ferite fortunatamente più lievi per la bambina. Gli altri tre coinvolti non hanno riportato lesioni serie.

Sul posto un'auto medica, tre ambulanze, personale dei Vigili del Fuoco e della Municipale.