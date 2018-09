Calcio mercato, il riminese Cenci firma con la Fermana. San Marino, ecco la mezzala Pasquini

Sport

| 23:45 - 04 Settembre 2018

Il centrocampista riminese Christian Cenci, classe 1998, assistito dal suo procuratore Emanuele Benvenuti, firmerà mercoledì un contratto biennale con la Fermana (serie C). Cenci, cresciuto nel Cesena, dopo la Primavera bianconera è passato al Romagna Centro (17 presenze), poi al San Marino (27 e due reti), infine al Ravenna (29).

Il San Marino annuncerà nelle prossime ore la mezzala Alessandro Pasquini (foto), classe 1998, due campionati di serie D alle spalle col Romagna Centro (29 presenze e un gol) e col Rimini (24) con cui ha centrato la promozione in serie C. Attualmente Pasquini era nella rosa del Cesena. Trattative avviate anche per un giovane terzino della classe 99 di un club di serie D e per un attaccante. In lizza c’era Bigoni che però è approdato al San Donà. Tra i candidati c'è anche Nicola Falomi, 33 anni, una lunga carriera tra serie C e D, nelle stagioni tra Vis Pesaro (due stagioni in doppia cifra) e Recanatese (otto reti).

Intanto mercoledì a partire dalle ore 14 sarà elaborato il calendario della serie D; venerdì 7 alle ore 10,30 nella sede della banca Cis in piazza C.Bertoldi a Serravalle saranno presentati squadra e staff.

ste.fe.