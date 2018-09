Calcio Eccellenza: giocatori in nazionale San Marino, rinvio per Fya Riccione - Cotignola

Sport

Riccione

| 17:47 - 04 Settembre 2018

Su richiesta della Fya Riccione è stata rinviata la partita Fya Riccione-Cotignola, valevole per la seconda giornata del Campionato di Eccellenza ed in programma oroginariamente domenica 9 settembre. Il rinvio si è reso necessario per dar modo ai tesserati della Fya Riccione Fabio Sottile, Tommaso Zafferani e Lorenzo Lunadei di rispondere alla convocazione della nazionale di San Marino. La partita, su indicazione della LND, verrà recuperata mercoledì 19 settembre alle 20.30