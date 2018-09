Su il sipario sulla stagione del Galli: debutto 30 ottobre con Toni e Peppe Servillo. Al via campagna abbonamenti

Attualità

Rimini

| 16:42 - 04 Settembre 2018

Dopo la fase riservata alla prelazione per gli abbonati dell'ultima Stagione del Novelli- con un riscontro di adesioni che non ha deluso le aspettative - da sabato 8 settembre sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento per la Stagione di prosa del teatro riminese, la prima nel rinato Teatro Galli. Al botteghino del Teatro Novelli saranno disponibili gli abbonamenti per le tre sezioni del cartellone (7 spettacoli per i turni ABC, 7 spettacoli per il Turno D-altri percorsi, 6 spettacoli per Tracce D contemporaneo al Teatro degli Atti).

A inaugurare il cartellone saranno Toni e Peppe Servillo, protagonisti sul palco riminese martedì 30 ottobre con “La parola canta”, spettacolo-concerto inserito nel turno D – altri percorsi. Tutto il programma della Stagione, le formule degli abbonamenti, i prezzi e le informazioni sono disponibili sul nuovo sito internet del Teatro, www.teatrogalli.it, uno strumento di comunicazione e informazione che si arricchisce di contenuti e servizi giorno dopo giorno. Oltre agli appuntamenti in abbonamento alla Stagione di prosa e ai suoi progetti collaterali, il sito presenta i primi due eventi inaugurali del Teatro – l’atteso concerto di Cecilia Bartoli domenica 28 ottobre,e il Simon Boccanegra diretto da Valery Gergiev il 10 e 11 dicembre, di cui a breve saranno comunicate le informazioni di prevendita dei biglietti - e il programma della 69esima edizione della Sagra Musicale Malatestiana. Sono inoltre pubblicate le principali informazioni di biglietteria e le modalità per diventare sostenitore del Teatro Galli aderendo alla campagna "Entra in scena", ma molti altri contenuti stanno per aggiungersi nei prossimi giorni.



CAMPAGNA ABBONAMENTI

da sabato 8 settembre fino ad esaurimento posti per abbonamenti, presso il Teatro Novelli (via Cappellini 3, telefono: 0541 793811).

Prezzi: da 70 a 160 euro. Riduzioni per over 65, iscritti ai Cral, Soci Coop e under 29

ORARI BIGLIETTERIA

martedì e giovedì 10-14, 15-17.30 / mercoledì, venerdì e sabato 10-14

chiuso domenica e lunedì

www.teatrogalli.it