Sport

Rimini

| 16:06 - 04 Settembre 2018

Il Rimini sabato 8 settembre affronterà, in amichevole, il Classe.

L’incontro si disputerà allo stadio “Romeo Neri” con fischio d’inizio alle ore 18.

Biglietto d’ingresso € 5 in tutti i settori, tranne nei distinti che in questa occasione resteranno chiusi. Per gli under 14 ingresso € 1.