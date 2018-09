Unione Comuni Valmarecchia, bando per assumere quattro agenti di Polizia Municipale

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:31 - 04 Settembre 2018

E' stato aperto un bando per l'assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di quattro agenti nel corpo della Polizia Municipale Unione Comuni Valmarecchia. Il 6 agosto scorso sono stati rettificati e riaperti i termini di partecipazione al bando, a seguito di un mero errore materiale presente sul modello di domanda relativo al precedente avviso, in cui, in contrasto con il contenuto dell’avviso medesimo, si prevedeva la possibilità di partecipare alla selezione, presentando il nulla osta alla mobilità, anche in un momento successivo a quello della presentazione della domanda di ammissione alla procedura.



Alla domanda d’ammissione deve invece essere obbligatoriamente allegato il nulla osta alla mobilità esterna, rilasciato dall’ente di appartenenza, contenente anche l’attestazione che l’ente di appartenenza risulta soggetto a limitazioni delle assunzione di personale. Le domande di partecipazione possono essere presentate fino all’1 ottobre 2018.

Saranno considerate valide le domande presentate da parte di coloro che, in adesione al precedente avviso, pubblicato sulla G. U. n. 51 del 29/6/2018, hanno presentato, allegato alla domanda di ammissione, il nulla osta alla mobilità, i quali non sono tenuti alla ripresentazione della domanda. Mentre sono tenuti a ripresentare una nuova domanda coloro che, avevano dichiarato di impegnarsi a presentare in un momento successivo il nulla osta. I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle candidature sono indicati nell’avviso pubblico disponibile sull’home page e al link concorsi, del sito internet dell’Unione di Comuni Valmarecchia (www.vallemarecchia.it).