Sergio Barducci e il sax di Mario Marzi protagonisti di 'Assapora la Cultura' a San Leo

San Leo

| 15:15 - 04 Settembre 2018

La rassegna leontina dedicata ad un nuovo modo di vivere "i luoghi della cultura", in compagnia delle eccellenze dei sapori locali e della buona musica, giunge Giovedì 6 Settembre, ad un'altro importante appuntamento.



Protagonista della parte editoriale in fortezza sarà il giornalista televisivo Sergio Barducci, che dialogherà con il pubblico su un'importante ed attuale tematica: le dipendenze giovanili. Presentando il romanzo "Ti parlo di noi", edizioni Minerva, il giornalista racconta una storia di dolori e di sofferenze reali, dove una famiglia è coinvolta nell'affrontare le dipendenze dalla droga di un figlio, suo fratello.

Le parole scritte nella prefazione dal Professore Vittorino Andreoli, psichiatra di fama mondiale, ritraggono un quadro molto chiaro del libro: "A dare valore a questo libro, sono la delicatezza, la partecipazione, i vissuti dell’autore che con una scrittura efficace dà l’immagine triste di che cosa sia la droga nella vita di un ragazzo e della sua famiglia. Non vi è mai rabbia, ma sgomento, timore, partecipazione. Ti parlo di noi esce in un clima di totale disattenzione al tema della dipendenza chimica. Ha preso il campo un’altra importante dipendenza che è quella dai mondi digitali, da Internet....".



Sergio Barducci è Caporedattore Centrale della San Marino RTV. Cura le edizioni del telegiornale e le trasmissioni di approfondimento giornalistico dell’emittente di Stato sammarinese. Testimone e commentatore della vita politica e sociale di questo Paese da oltre 25 anni, ne ha raccontato i momenti più significativi, con particolare attenzione alle vicende di carattere giudiziario ed economico. Alla professione giornalistica affianca quella di scrittore: suoi sono Visti da lontano (Aiep, 2010), Niente è come prima (Aiep, 2013) e Tra Levante e Ponente (Minerva Edizioni, 2014)



Lo Spazio Musicale della serata, sarà curato da un Saxofonista d'eccezione, Mario Marzi con "Wind soul".



"Vincitore di 9 concorsi nazionali e 4 internazionali, ha tenuto concerti in veste di solista con le più importanti orchestre sinfoniche: “Orchestra Sinfonica RAI di Torino”, “Accademia naz. di Santa Cecilia”, “Arena di Verona”, “Teatro comunale di Firenze”, “Teatro alla Fenice di Venezia”, “Orchestra della Svizzera Italiana”, “Caracas Symphony Orchestra” ecc.



Di particolare prestigio la sua ventennale collaborazione con il “Teatro Alla Scala” di Milano e la “Filarmonica della Scala” sotto la direzione dei maggiori direttori contemporanei: R. Muti, C. M. Giulini, G. Prètre, L. Maazel, L. Berio, R. F. de Burgos, S. Bychkov, G. Sinopoli, C. Abbado, W. Sawallisch, M. W. Chung, R. Chailly, D. Harding, G. Dudamel ecc.



Docente di sassofono al conservatorio “G. Verdi” di Milano, tiene corsi di perfezionamento e masterclass ad Oporto, Amsterdam, Lisbona, Francoforte, Pechino, Washington, Londra, Vienna e Caracas nell’ambito del progetto Abreu (El sistema). e per il conservatorio di Sydney."



Due eventi in un'unica serata è dunque la proposta che l'Amministrazione di San Leo rinnova alla cittadinanza ed agli ospiti della fortezza, attraverso il format "Assapora la cultura". Uno spazio nuovo alle “culture” che fanno dell'Italia una culla di saperi e tradizioni e dove le sensibilità e le maestrie si fondono amabilmente, troppo spesso senza la dovuta consapevolezza.



A completare la serata, come sempre, tanti prodotti e sapori della tradizione enogastronomicadel territorio Romagnolo e del Montefeltro



Per la partecipazione all'evento in Fortezza è previsto un ticket di € 6,00 comprensivo di 2 calici di vino.

Si ricorda inoltre che nei ristoranti di San Leo aderenti all'iniziativa si potranno gustare menù preparati con i prodotti del territorio e coloro che consumeranno nelle strutture convenzionate potranno usufruire dell’ingresso gratuito in Fortezza per la serata.



E’ consigliata la prenotazione:

Il Bettolino 0541.916.265

Il Castello 0541.916.214

La Corte 0541.916.145

La Rocca 0541.916.241



La rassegna terminerà poi con l'ultimo appuntamento in programma, Giovedì 13 Settembre

con l'autore Tonino Lamborghini che presenterà: “Ferruccio Lamborghini. La sfida, l’avventura, la Miura".