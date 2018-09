Marquez "a Misano per allungare lista bei ricordi'. Una pista favorevole per noi

Sport

Misano Adriatico

| 15:14 - 04 Settembre 2018

Marc Marquez si appresta a vivere la tredicesima prova del campionato del mondo. In questo fine settimana il MotoGP torna in Italia per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. È l'appuntamento di casa per i piloti italiani, è la pista di allenamento di Valentino Rossi e il portacolori Repsol Honda correrà davanti agli accesi fan dell'avversario. Tutto questo non sembra intaccare la convinzione di Marquez i cui numeri sulla pista adriatica parlano chiaro. "Il circuito di Misano è vario e più lento rispetto a molti altri del calendario - dice il leader iridato che adesso beneficia di un vantaggio in classifica generale di 59 punti su Rossi - Ha molte frenate e accelerazioni, ed in passato è stata una pista molto favorevole per noi. Abbiamo molti bei ricordi qui e proveremo ad aggiungerne un altro migliore''. ''L'anno scorso - aggiunge lo spagnolo come riporta il sito della MotoGp - sono stato molto competitivo, venerdì usciremo dai box con la mentalità di sempre: preparati per affrontare qualunque situazione".