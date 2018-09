Grande lotteria de Borg, ecco i quindici biglietti vincenti: primo premio una Kia Picanto

Attualità

Rimini

| 13:52 - 04 Settembre 2018

Lunedì 3 settembre alle 21, come previsto dal regolamento, si è tenuta al Cinema Tiberio di Rimini la pubblica estrazione dei 15 biglietti vincenti della Grande Lotteria de Borg.



L’edizione 2018 si conclude con la vendita di n.11850 biglietti per un totale raccolto di € 23.700 che rappresenta un sostegno determinante per un’edizione gravemente minata dal maltempo.



La Società de Borg ringrazia tutti i partecipanti per aver compreso la nostra difficoltà ed averci sostenuto con l’acquisto dei biglietti della nostra Lotteria che resta una delle più ricche della Provincia. Ringraziamo tutti gli sponsor che hanno reso possibile la Lotteria 2018.



BIGLIETTI VINCENTI



1° premio: G 03398 - Autovettura Kia Picanto 1.0 Active (cinque porte)

Concessionario Ruggeri srl di Rimini- IVA e immatricolazione a carico del vincitore



2° premio: O 02831 – Bici elettrica E-Bike

fornita da Marconi Bike di Marconi Alessandro, Rimini.



3° premio: R 05619 – +ME il piumone componibile

fornito da www.sleepis.it



4° premio: R 05191 – Smart TV 55’ 4K Telefunken

Televisore Smart TV 55 pollici 4K Telefunken fornito dalla ditta Chiari SRL, Rimini.



5° premio: B 05294 – Tanta birra quanto pesi

Fornitura di birre assortite prodotte da Birre Amarcord Spa per un peso complessivo indicativo di 150 kg.



6° premio: O 03885 – Orologio Polar M430 e cover smartphone

Orologio Polar M430 running watch + cover smartphone + pellicola smartphone + sconto 20% su riparazione orologi, fornito da C.T.R. Centro Tecnico Riparazioni di Enea Mazzarino, Rimini.



7° premio: B 04929 – Week-end in Europa

Buono da utilizzarsi per organizzare un soggiorno in Italia/Europa presso l’agenzia viaggi Mochilla di Rimini.



8° premio: O 02759 - Abbonamento Palestra Open 3 mesi

Abbonamento open tre mesi presso la Palestra Tiberio Wellness di Rimini, comprensiva di quota associativa.



9° premio: O 01436 - Occhiale da sole Celine

Occhiale da sole, marca “Celine” uomo/donna modello n. 41332 – fornito da L’Ottica del Borgo s.a.s. Rimini.



10° premio: R 04834 - Buona spesa in ferramenta

Buono spesa per l’acquisto di materiale presso La Ferramenta del Borgo, Rimini.



11° premio: G 02554 – Bicicletta Olanda

Bicicletta tipo “Olanda” uomo / donna fornita da RiminiBici.



12° premio: R 05821 - Casco marca LS2 modello demi jet fornito da Argilli Moto Rimini.



13° premio: R 00038 – Carnet 10 biglietti Cinema Tiberio

Carnet di n.10 biglietti omaggio per qualsiasi proiezione cinematografica gestita direttamente dal Cinema Teatro Tiberio, fornito da Cinema Tiberio Rimini – www.cinematiberio.it



14° premio: B 05837 – Carnet 10 biglietti Cinema Tiberio

Carnet di n.10 biglietti omaggio per qualsiasi proiezione cinematografica gestita direttamente dal Cinema Teatro Tiberio, fornito da Cinema Tiberio Rimini – www.cinematiberio.it



15° premio: B 04568 – Carnet 10 biglietti Cinema Tiberio

Carnet di n.10 biglietti omaggio per qualsiasi proiezione cinematografica gestita direttamente dal Cinema Teatro Tiberio, fornito da Cinema Tiberio Rimini – www.cinematiberio.it





RITIRO DEI PREMI

A norma dell’art.12 del Regolamento della Lotteria, il termine ultimo per il ritiro dei premi è fissato al 30 ottobre 2018compreso. I premi non ritirati dopo tale termine saranno acquisiti dall’associazione promotrice della lotteria.

I vincitori possono mettersi in contatto con La Società de Borg inviando una mail a societadeborg@gmail.com oppure telefonando al 3395467782 (dalle ore 18:00 alle 20:00).