Raccolta e riciclo dell'olio alimentare, presto nuovi contenitori su tutto il territorio di Coriano

| 12:32 - 04 Settembre 2018

Arrivano su tutto il territorio del comune di Coriano i contenitori stradali per raccogliere l’olio alimentare in bottiglie di plastica.

Il comune intende mettere a disposizione dei cittadini diversi punti di raccolta in cui conferire olio da cucina, strutto, olio da frittura, da sott’oli o da conservazione cibi.

Infatti, l’olio alimentare, se conferito correttamente, è del tutto recuperabile e, dopo essere stato rigenerato, diventa una materia riutilizzabile all’interno di vari processi e usi industriali come ad esempio la produzione di biodiesel per trazione o l’impiego nel recupero di energia elettrica e calore. Anche le bottiglie di plastica utilizzate per conferire l’olio sono avviate al recupero nella filiera della plastica.

Continua così un percorso di largo respiro, per sollecitare l’attenzione di tutti su soluzioni innovative applicate alla raccolta differenziata dei rifiuti e al relativo recupero, senza trascurare tutti quegli aspetti di decoro urbano che incidono quotidianamente sugli spazi comuni delle nostre città. L’intento vuole essere quello di un rinnovato approccio ai servizi ambientali, per stimolare una riflessione più profonda sull’atto di conferire i rifiuti e sull’ambiente in cui viviamo e soprattutto a prendere considerazione di quanto sia necessario ridurre l’utilizzo di materiale non recuperabile o di difficile riutilizzo.

Verranno posizionati 4 nuovi raccoglitori per olio esausto a Mulazzano, Cerasolo, Ospedaletto e S.Andrea in Besanigo e verrà sostituito quello già presente a Coriano con un nuovo modello

I posti scelti per il posizionamento sono i seguenti:

- per Ospedaletto: vicino la casa dell’acqua in piazza Olmeda

- per Sant’Andrea in Besanigo nel parcheggio di Piazza Falcone

- per Cerasolo:di fronte alla Chiesa (fianco scuola)

- per Mulazzano nel parcheggio di fianco al cimitero

- per Coriano via Garibaldi angolo via Pedrelli

Ad ottobre verranno organizzati degli infopoint itineranti nelle frazioni del comune per illustrare e informare sull'uso dei contenitori per olio esausto.

Cogliamo l’occasione per ricordare che dal 3 Settembre alcuni cambiamenti nella raccolta rifiuti Porta a Porta:

Per il calendario Rosa: Raccolta Organico : Martedì e Sabato

Per i calendari arancione - verde - azzurro : Raccolta organico Mercoledì e Sabato

Raccolta vetro verrà svolta ogni 15 giorni

Le frequenze e i giorni delle altre raccolte ( carta, plastica, indifferenziato) rimangono invariate.

”La programmazione dei servizi da sempre la nostra guida" dice il sindaco di Coriano Domenica Spinelli "La visione di una città con l'attenzione all'ambiente la nostra stella polare. L'Amministrazione si adopera per favorire la partecipazione di tutti alla cura del luogo in cui viviamo. Ringraziamo tutti per la collaborazione.”