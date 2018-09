Raccolta differenziata da record nell'estate di Misano: oltre il 65%. Primo comune a superare obiettivo piano regionale

Attualità

Misano Adriatico

| 12:11 - 04 Settembre 2018

L'azione di sensibilizzazione dei cittadini sul nuovo sistema di raccolta differenziata che prevede l'applicazione della tariffa puntuale e parziali modifiche al sistema attuale di raccolta, ha già dato risultati di incremento della raccolta differenziata oltre le aspettative.

L’azione di sensibilizzazione dei cittadini sul nuovo sistema di raccolta differenziata che prevede l’applicazione della tariffa puntuale e parziali modifiche al sistema attuale di raccolta, ha già dato risultati di incremento della raccolta differenziata oltre le aspettative.

Evidentemente gli affollatissimi incontri tenuti in tutte le frazioni con i misanesi e con tutte le categorie economiche nel mese di maggio e di seguito l’apertura di punti informativi in tutte le frazioni hanno positivamente motivato i cittadini verso l’obiettivo del 70% di raccolta differenziata fissata .

I DATI

A maggio la raccolta differenziata è stata il 71,2%, contro il 69,2% dell’anno precedente, a giugno il 67,4% contro il 60,9 del 2017 e a luglio il 64,5% contro il 55,8%. Agosto è stato un mese più complicato per la numerosa presenza dei turisti delle seconde case, specie a Portoverde, ma la previsione per il 2018 è già traguardata al 66%, contro il 61% dello scorso anno.

Misano è da anni l’unico Comune dell’intera Riviera, dal Po al Tavollo, con percentuali stabilmente sopra il 60% e dal 2019 sarà il primo comune turistico a superare l’obiettivo del Piano Regionale del 70% di raccolta differenziata . Con benefici per l’ambiente e per le tariffe.

“I misanesi hanno fatto il loro dovere per un mondo migliore, dove le materie prime si recuperano dalla raccolta differenziata e non si sprecano" dice il sindaco Stefano Giannini "ed un po’ alla volta vedranno anche i benefici in tariffa. Circa il 75% degli utenti domestici si è recato ai punti informativi. Nelle prossime settimane verrà completata la sostituzione dei contenitori nelle frazioni e nel forese e sarà completati gli incontri singoli con ciascun operatore. Per gli utenti che non hanno ancora ritirato il Kit ed il materiale informativo, per evitare loro sanzioni, si è deciso di prolungare il periodo di apertura dello sportello informativo presso il cinema/teatro Astra nei giorni di giovedì, venerdì e sabato per i primi 2 week end di settembre, ossia nei giorni 6-7-8 e 13-14-15, dalle ore 09:00 alle ore 13:30”.