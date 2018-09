Tiro a volo, il bellariese Nanni è argento ai campionati del mondo in Ungheria

Sport

04 Settembre 2018

Ancora soddisfazioni per il campione di tiro a volo Roberto Nanni, che quest’estate si è aggiudicato l’argento nella categoria Master ai 36^ Campionati del mondo di fossa universale di Sarlospuszta, in Ungheria. Un secondo posto con cui Nanni, bellariese classe 1945, ha anticipato l’australiano William Iles, terzo classificato, e l’altro italiano Marco Vaccari, medaglia d’oro con il punteggio di 188/200: affermazioni che hanno ulteriormente arricchito il vero e proprio ‘forziere di medaglie’ con cui la squadra guidata dal ct Sandro Polsinelli è tornata in patria dall’avventura mondiale.

Prima della trasferta ungherese, era già stato un anno positivo per Nanni, dapprima con la vittoria nel Campionato italiano a Todi nella specialità fossa olimpica, poi con il trionfo nella categoria Master di fossa universale, precedendo questa volta Vaccari, al Grand Prix d’Italy tenutosi nella stessa località umbra.