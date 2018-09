Ciclismo, la Benessere e Sport chiude agosto con una vittoria

Sport

08:41 - 04 Settembre 2018

Non si ferma l'attività di Benessere e Sport di Santarcangelo. Il mese di agosto si è chiuso con il botto con un'altra vittoria di Edgardo Farinelli in una cronoscalata a Canossa. Inizio in salita per settembre. A San Giorgio di Cesena, complice anche una violenta pioggia durante i giri finali, gli atleti hanno conquistato piazzamenti importanti ma nessuna vittoria. In molti, a causa della bomba d'acqua, si sono dovuti fermare ma altri hanno proseguito. Ivano Garavini e Bartolomeo Celato sono giunti terzi nelle loro rispettive categorie, Pierluigi Para e Costantino Lunardini decimi. Prossimi appuntamenti all’orizzonte il mondiale UISP e altre gare nel forlivese.