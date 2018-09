Boccette, scatta il campionato A1. Il rinnovato Manuel Bocciofila Imolese punta alla riconferma

Sport

04 Settembre 2018



L’inizio del quattordicesimo campionato regionale a squadre di serie A1 di boccette è in programma lunedì 10 settembre alle ore 21.00 con la disputa dell’anticipo della prima giornata fra il President Park Ronco e i campioni regionali 2017 2018 del Manuel Caffè Bocciofila Imolese ripreso da Teleromagna, con calcio d’avvio dell’assessore allo sport di Forlì Sara Samorì.

Il Manuel Bocciofila Imolese (foto) rinnovato punta alla riconferma. Taverna Verde Forlì, Leon D’Oro Molinella, Circolo Sport Ravenna e Italiana Assicurazioni Bussecchio sono piene di ambizioni e agguerite. Due matricole in campo: Romea Ravenna e Liberiio Montaletto di Cervia. Ritorno in A1 per Castiglione Sport Cervia e Capitan Bagati Bellaria.

Il campionato si disputa a cadenza settimanale il giovedì sera con inizio alle ore 21.00: inoltre sono previste sette giornate di lunedì per il 29 ottobre 2018, 5 novembre 2018, 17 dicembre 2018, 7 gennaio 2019,11 febbario 2019, 25 marzo 2019 e per l’ultima di campionato che è in programma il 29 aprile 2019. Sono diciotto le squadre partecipanti: cinque di Forlì – Cesena e di Ravenna, tre di Imola, due di Reggio Emilia e una ciascuno di Rimini, Bologna e Ferrara. La ripresa delle competizioni nazionali delle boccette sarà officiata dal tradizionale trofeo del Turista al Perla Verde Riccione il 15 e 16 settembre.

PROGRAMMA Ecco Il programma completo della prima giornata di giovedì 13 settembre 2018: President Park Ronco – Manuel Caffè Bocciofila Imolese (Anticipo lunedì 10) Liberio Montaletto – Italiana Assicurazioni Bussecchio Forlì. Capitan Bagati Bellaria - Leon D’Oro Molinella, Cappelletti Felix Team Taverna Verde Forlì –Grand Hotel Palazzo Taverna Verde Forlì, Bbzo Cafè Villanova - Bagno Venere Castiglione Sport Cervia, Rg Impianti Settecrociari - Clai Sasso Morelli Imola, Espressso Italiano Romea Ravenna - Tex Master Novellara, Manuel Caffè Bocciofila 2 Imola – Circolo Sport Ravenna, Ls Tex Master Novellara – Si Re Codifiume.