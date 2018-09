Happy Basket, tante novità nel roster. Rossi sarà il coach delle squadre di serie C e U18

Sport

Rimini

| 23:36 - 03 Settembre 2018

Con l'arrivo di settembre ha preso ufficialmente il via la stagione 2018/2019 dell'Happy Basket Rimini. La società del presidente Giampaolo Piomboni, ancora una volta targata RenAuto grazie all'immancabile impegno della famiglia Piraccini, riparte con molte conferme e con qualche importante novità.

Pier Filippo Rossi rivestirà il ruolo di responsabile tecnico del settore giovanile con il compito di rendere più organico il lavoro di tutti i gruppi; quanto al campo coach Rossi siederà sulla panchina di Serie C e U18, coadiuvato come nella passata stagione da Eros Bezzi, e su quella dell'U16 con la new entry Luca Gregori come vice.

Altra novità è rappresentata dall'ingresso nello staff tecnico di Gabriele "Gelo" Rusin, che guiderà il super gruppo Esordienti/U13 con Gregori come vice. Il settore Minibasket poggerà sulle solide spalle di Roberto Ferrari, istruttore e Responsabile dell'intero comparto.

Il confermato Luca Scorsone sarà invece il preparatore atletico e curerà il lavoro fisico di tutti i gruppi. Ultima importante novità dello staff tecnico è rappresentata dall'ingresso di Roberto Zannoni che si occuperà del lavoro organizzativo dell'intero settore giovanile.

ROSTER Diverse facce nuove tra Serie C e U18: la prima squadra vede ai saluti Fattori, Girelli, Saponi e Sarti, tutte costrette a lasciare per motivi di studio, e accoglie Laura Farinello, classe '87 proveniente dalla Serie B lombarda, e Valeria Nanni, '99 in prestito dalle Angels Santarcangelo; l'U18 riabbraccia Marta Palmisano, al rientro dal prestito da Forlì, e aggiunge le gemelle Asia e Nicole Lazzarini, in prestito dalle Angels Santarcangelo.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il presidente Piomboni -, perché riteniamo di aver gruppi con buone credenziali dalle Esordienti fino alla Serie C. Siamo convinti di aver scelto per il meglio affidando a Pier Filippo Rossi e Roberto Ferrari i ruoli di Responsabili; Roberto Zannoni è la persona giusta al posto giusto, Gabriele Rusin porterà competenza ed esperienza e Luca Gregori sarà un nuovo validissimo aiuto per i nostri coach. Abbiamo anche aggiunto un gruppo minibasket alle scuole Bertola, per offrire un ulteriore riferimento nel centro città. Tutto questo, naturalmente, non sarebbe possibile senza al sostegno della famiglia Piraccini, cui va il nostro più sentito grazie!".

Responsabile Settore Giovanile: Pier Filippo Rossi

Responsabile Minibasket: Roberto Ferrari

Responsabile organizzativo: Roberto Zannoni

Allenatore Serie C: Pier Filippo Rossi

Vice serie C: Eros Bezzi

All. U18: Pier Filippo Rossi

Vice U18: Eros Bezzi

All. U16: Pier Filippo Rossi

Vice U16: Luca Gregori

All. Esordienti/U13: Gabriele Rusin

Vice Esordienti/U13: Luca Gregori

Istruttore Minibasket: Roberto Ferrari

Preparatore atletico: Luca Scorsone