Tennis, all'Open del Ct Cicconetti brilla Matteini. Marta Lombardini entra nel main-draw dei tricolori U16

| 23:22 - 03 Settembre 2018



In corso il tabellone di 3° nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti (1000 euro di montepremi) che intanto ha raggiunto quota 42 iscritti. Il primo a qualificarsi per il 3° turno è stato Luca Amati (Ct Rimini), bene anche il sammarinese Alessandro Bernardi, il giovane Pietro Matteini che gioca sui campi di casa, ed Alessandro Dini (Tc Coriano).

1° turno: Alessandro Bernardi (3.5)-Lorenzo Civettini (4.1) 4-6, 7-6, 6-4, Pietro Matteini (3.5)-Federico Romani (4.1) 2-6, 6-2, 7-5, Alessandro Dini (3.5)-Paolo Raffaelli (4.1) 7-6, 6-1. 2° turno: Luca Amati (3.3)-Marco Gianfrini (3.5) 6-4, 6-4.

GIOVANILI Intanto arrivano belle notizie sul fronte dei tornei giovanili. Sui campi del Tc Foggia si disputano i tricolori Under 16 femminili che hanno promosso al main-draw Marta Lombardini (foto), la promessa del tennis azzurro che si allena al Ct Cicconetti. L’allieva del maestro Alessandro Tosi ha sconfitto 2-6, 7-5, 6-2 Federica Tirocchi e poi Beatrice Bongiovanni (n.1) per 6-1, 7-5. Subito sconfitta, non senza aver fatto un ottimo match, Giorgia Benedettini per mano della Di Giannantonio per 2-6, 6-4, 6-2.

Brilla anche Sara Carbone che ha vinto il tabellone Under 16 nel torneo giovanile del Maretennis, il trofeo “L’Estate sta finendo”. La giocatrice del Ct Cicconetti, testa di serie n.1, ha battuto in finale Caterina Cecchi per 6-1, 6-3. Nell’Under 10 maschile bella finale per Federico Baldinini che ha ceduto per 6-0, 1-6, 7-3 a Luca Pompei (Villa Carpena).