Basket, tra Crabs e RBR trovato l'accordo: a Rimini ci sarà una sola squadra. Le parole di Capicchioni

Sport

Rimini

| 21:55 - 03 Settembre 2018

Praticamente fatto l'accordo tra Luciano Capicchioni e RBR nell'incontro avvenuto nella serata di lunedì. Assente Paolo Carasso (in vacanza) al tavolo erano presenti da una parte Giove Boldrini, il noto commercialista riminese che ha condotto in questi mesi la trattativa per RBR con lo stesso Capicchioni e dall'altra il patron del club biancorosso. Mancano solo dei dettagli, ma la fumata bianca pare ormai vicina: nella prossima stagione a Rimini, salvo clamorosi colpi di scena sempre possibili in questa vicenda, ci sarà una squadra sola in serie C Gold.

A confermarlo lo stesso Luciano Capicchioni. “L'accordo è per un anno e riguarda solo la prima squadra – conferma Lucky – e non il settore giovanile del Basket Rimini che continueremo a gestire, poi vedremo che cosa succederà e se ci potrà essere un futuro. Con la cordata bolognese il discorso è aperto per quanto riguarda il settore giovanile. Con loro sono in costante contatto”. In sostanza una sorta di accordo di non belligeranza.

Probabile addirittura che sulla canotta dei giocatori di RBR ci sia il marchio dei Crabs, una sorta di secondo sponsor. Resta da vedere sotto l'aspetto tecnico se dei giocatori entreranno nel roster di RBR, peraltro già al completo, come i giovani Moffa – già cercato da RBR - e Drigo, che potrebbero essere piazzati anche in club di categoria superiore. Con Maggioli, che ha firmato un biennale, Capicchioni troverà la soluzione migliore d'accordo insieme al giocatore.

Stefano Ferri